Около 150 фанатов подрались перед матчем «Спартака» и ЦСКА в Москве

Москва, 25 апреля. Драка с участием фанатов случилась в районе Орехо-Зуевского проезда на юго-востоке Москвы ночью. Во время инцидента пострадали люди. Их точное количество пока не установлено.

В правоохранительных органах начали проверку по факту произошедшего. Информация о задержании зачинщиков конфликта пока не поступала. По некоторым данным, после приезда полиции фанаты разбежались.

Дерби между красно-белыми и армейцами пройдет на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 16:30 по московскому времени. Охрану общественного порядка во время матча будут обеспечивать около 840 сотрудников правоохранительных органов.