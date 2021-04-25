Россиянам рассказали, какую погоду ждать предстоящим летом

Москва, 25 апреля. Летом погодные условия в центральной части России будут в пределах климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Избытка осадков летом 2021 года наблюдаться не будет, отметил синоптик. Также Вильфанд напомнил россиянам, что точный прогноз на долгосрочной основе сделать заранее практически нереально.

«Когда речь идет о долгосрочных прогнозах, это усредненные характеристики, контурные, теоретические», — напомнил эксперт.

Точность озвученного Вильфандом прогноза составляет от 65 до 70%. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что результаты анализа погоды на предстоящие сутки сбываются в 99% случаев. При этом эксперт отметил, что предстоящим летом в умеренных широтах европейской части РФ температурный режим будет около или выше нормы.

Повышенная температура остается на Ямале, на Чукотке температура будет на 15 градусов выше нормы. Как ранее рассказал Роман Вильфанд, в Омск, Новосибирск и Красноярск тоже придет аномальное тепло.