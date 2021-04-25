Бетонный кусок крыши упал на голову мальчика в Петропавловске-Камчатском

Петропавловск-Камчатский, 25 апреля. Кусок крыши придавил маленького мальчика в Петропавловске-Камчатском. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Ребенок получил травмы на улице Академика Королева. Кусок бетона отломился от крыши дома и упал на голову мальчика. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и ушибленную рану головы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Недавно две девушки чуть не погибли при обрушении части балкона в Ижевске. Они вовремя отскочили в сторону и избежали серьезных травм, сообщал ФАН.