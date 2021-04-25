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Более миллиарда рублей получили от государства жители Дагестана при рождении детей

Общество
Более миллиарда рублей получили от государства жители Дагестана при рождении детей
pixabay.com  /  PD

Махачкала, 25 апреля. По нацпроекту «Демография» жителям Дагестана выплачено более миллиарда рублей в качестве поддержки при рождении детей. Всего эта мера поддержки затронула свыше 38 тысяч семей республики.

По словам помощника министра труда и социального развития Дагестана Джабраила Дайзиева, соответствующие выплаты производятся ежемесячно в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». При этом региональный Минтруд довел выплаты до большего числа семей, чем планировал.

«На 1 апреля 2021 года республикой освоено более миллиарда рублей. При этом численность получателей указанной выплаты на 1 марта составила более 38 тысяч семей, хотя планово мы ставили себе показатель 25 тысяч», — рассказал журналистам Дайзиев.

Он также добавил, что в Дагестане действует мера поддержки семей с бесплодием. Для этого за счет средств фонда обязательного медицинского страхования проводится процедура экстракорпорального оплодотворения, которую с начала 2020 года в регионе уже прошли более 1,2 тысячи семей.

Все эти меры, как объяснил помощник министра, призваны стимулировать рождаемость. По его словам, в республике наблюдается значительный спад этого показателя.

«В целом по стране на фоне остальных регионов Дагестан показывает неплохие результаты, но если брать в динамике конкретно наши показатели, то у нас рождаемость ежегодно с 2014 года снижается на две тысячи человек», — заявил Дайзиев.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 2020 года в Дагестане удалось добиться повышения уровня рождаемости относительно к 2019 году. По данным республиканского Минздрава, в прошлом году на свет появились 46 149 детей, что на 635 больше, чем годом ранее.

россия дагестан рождаемость нацпроекты
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