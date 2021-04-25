Пекин, 25 апреля. Москва инициировала разработку собственных моторов, а очередные попытки Запада «навредить» России сыграли злую шутку с Германией и Украиной. Об этом пишет издание Sohu.

Российское судостроение в последние годы столкнулось с санкциями, из-за которых Москва лишилась возможности приобретать корабельные силовые установки европейского, украинского и американского производства. Аналитики считают, что это были очередные попытки Запада «навредить» России. Об этом пишет «ПолитРоссия» в своем переводе китайской статьи.

Сразу несколько проектов РФ оказались на грани срыва, так как в то время у страны не было возможности производить газотурбинные двигатели, которые стали бы заменой для украинских и немецких агрегатов. Однако Москва инициировала разработку собственных моторов.

В Sohu констатировали, что прогресс России в этой сфере действительно впечатляет. Всего за несколько лет стране удалось заменить все иностранные продукты отечественными разработками.

«Россиянам больше нет необходимости обращаться за помощью к Украине или Германии», — подчеркнули эксперты.

Таким образом, запрет экспорта моторов в РФ сыграл злую шутку с Украиной и Германией. Причем у ФРГ не только не получилось выбить из колеи российское судостроение, таким образом они неожиданно навлекли сами на себя проблемы, резюмировали авторы статьи.

Ранее сообщалось, что главком ВМФ России проинспектировал строительство атомных подлодок на «Севмаше». Издание RT рассказало, как российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым мощным кораблем в мире.