МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

Анкара, 25 апреля. Посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему был выражен протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о геноциде армян.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, замглавы турецкого внешнеполитического ведомства Седат Онал сообщил послу США, что Анкара считает заявление Байдена «неприемлемым и лишенным юридических и исторических оснований», в связи с чем полностью его отвергает и решительно осуждает. Кроме того, до сведения Саттерфилда было доведено, что позиция президента США по этому вопросу «лишена силы с точки зрения международного права, глубоко задела турецкий народ и нанесла трудноизлечимую рану в отношениях двух стран».

Türk Dışişlerine çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'a Türkiye'nin tepkisi iletildi https://t.co/Kn07dMOa89 pic.twitter.com/rciLhfMTNa — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 24, 2021

В связи с реакцией Анкары на признание Байденом геноцида армян посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире объявили о том, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве «меры предосторожности» из-за возможных протестов. Нуждающимся в экстренной помощи американцам рекомендовали связываться с сотрудниками дипведомств по телефону или электронной почте.

«Гражданам США рекомендуется избегать районов вокруг правительственных зданий США и проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы», — также говорится в пресс-релизе дипмиссии США в Турции.

Joe Biden’ın açıklamasının ardından ABD, Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı



???? “Dikkatli olun. Kalabalıktan kaçının. Çevrenizden haberdar olun. Yabancıların uğrak yerlerinde dikkatli olun. Güncellemeler için yerel medyayı izleyin” https://t.co/IHDphYTSTL — Sözcü (@gazetesozcu) April 24, 2021

Ранее президент США Джо Байден назвал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян». Его предшественники на посту главы государства избегали этого термина при трактовке событий 1915 года.

NOW: US President Joe Biden officially recognizes the Armenian genocide. "The American people honor all those Armenians who perished in the genocide that began 106 years ago today."



https://t.co/voyGqKBWi4 — Neil Hauer (@NeilPHauer) April 24, 2021

МИД Турции полностью отверг заявление президента Байдена, при этом подчеркнув, что американский лидер попал под влияние «радикальных армянских кругов и антитурецких групп».

«Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту серьезную ошибку, которая не служит никакой иной цели, кроме как удовлетворить определенные политические круги, и поддержать практические шаги, направленные на установление мирного сосуществования в регионе, особенно между турецким и армянским народами», — говорится в пресс-релизе турецкого МИД.

Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу также резко отреагировал на заявление Джо Байдена.

«Нам нечему учиться у кого-либо в нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — это величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», — написал в своем Twitter-аккаунте Чавушоглу.

“Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz.”



Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Siyasi fırsatçılık barış ve adalete karşı en büyük ihanettir.



Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.#1915Olayları — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2021

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока открыто не прокомментировал заявление американского коллеги, однако вчера направил послание армянскому патриарху Сааку Машаляну, в котором коснулся данной темы. В своем послании турецкий лидер отметил, что «чтит память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны» и выражает «соболезнования их внукам». По словам Эрдогана, нельзя допустить забвения культуры мирного сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении веков и считавшейся примером для человечества.

Политик подчеркнул, что тот факт, что «дебаты, которые должны вести историки, были политизированы третьими лицами и превращены в инструмент вмешательства в Турцию, никому не сыграл на руку». Он также напомнил о том, что его страна готова к развитию отношений с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

"Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermeni Patriği Maşalyan'a mesaj.https://t.co/WAJllBQurh — TRT HABER (@trthaber) April 24, 2021

В конце XIX-начале XX веков в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по мнению многих историков, были убиты более полутора миллиона армянских граждан, а те, кому удалось выжить, бежали в другие страны. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали более 30 стран, включая Россию.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян в этот период, однако считает число жертв явно преувеличенным. По мнению Анкары, их гибель была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были как армяне, так и сами турки. В связи с этим правительство республики неоднократно призывало создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.