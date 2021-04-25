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МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 12:02
Весь мир
МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
wikipedia.org  /  Meghdad Madadi from Tasnim News Agency / CC BY 4.0

Анкара, 25 апреля. Посла США Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему был выражен протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о геноциде армян.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, замглавы турецкого внешнеполитического ведомства Седат Онал сообщил послу США, что Анкара считает заявление Байдена «неприемлемым и лишенным юридических и исторических оснований», в связи с чем полностью его отвергает и решительно осуждает. Кроме того, до сведения Саттерфилда было доведено, что позиция президента США по этому вопросу «лишена силы с точки зрения международного права, глубоко задела турецкий народ и нанесла трудноизлечимую рану в отношениях двух стран».

В связи с реакцией Анкары на признание Байденом геноцида армян посольство США в Анкаре, генеральное консульство США в Стамбуле, консульство США в Адане и консульское агентство США в Измире объявили о том, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве «меры предосторожности» из-за возможных протестов. Нуждающимся в экстренной помощи американцам рекомендовали связываться с сотрудниками дипведомств по телефону или электронной почте.

«Гражданам США рекомендуется избегать районов вокруг правительственных зданий США и проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы», — также говорится в пресс-релизе дипмиссии США в Турции.

Ранее президент США Джо Байден назвал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян». Его предшественники на посту главы государства избегали этого термина при трактовке событий 1915 года.

МИД Турции полностью отверг заявление президента Байдена, при этом подчеркнув, что американский лидер попал под влияние «радикальных армянских кругов и антитурецких групп».

«Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и нанесет глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу. Мы призываем президента США исправить эту серьезную ошибку, которая не служит никакой иной цели, кроме как удовлетворить определенные политические круги, и поддержать практические шаги, направленные на установление мирного сосуществования в регионе, особенно между турецким и армянским народами», — говорится в пресс-релизе турецкого МИД.

Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу также резко отреагировал на заявление Джо Байдена.

«Нам нечему учиться у кого-либо в нашем собственном прошлом. Политический оппортунизм — это величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме», — написал в своем Twitter-аккаунте Чавушоглу.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока открыто не прокомментировал заявление американского коллеги, однако вчера направил послание армянскому патриарху Сааку Машаляну, в котором коснулся данной темы. В своем послании турецкий лидер отметил, что «чтит память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны» и выражает «соболезнования их внукам». По словам Эрдогана, нельзя допустить забвения культуры мирного сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении веков и считавшейся примером для человечества.

Политик подчеркнул, что тот факт, что «дебаты, которые должны вести историки, были политизированы третьими лицами и превращены в инструмент вмешательства в Турцию, никому не сыграл на руку». Он также напомнил о том, что его страна готова к развитию отношений с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

В конце XIX-начале XX веков в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В частности, в 1915 году, по мнению многих историков, были убиты более полутора миллиона армянских граждан, а те, кому удалось выжить, бежали в другие страны. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали более 30 стран, включая Россию.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян в этот период, однако считает число жертв явно преувеличенным. По мнению Анкары, их гибель  была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были как армяне, так и сами турки. В связи с этим правительство республики неоднократно призывало создать международную комиссию историков с целью изучения архивных документов для выработки объективного подхода к событиям.

сша турция армения
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