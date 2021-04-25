На Западе рассказали о решительных действиях Путина по защите интересов России

Вашингтон, 25 апреля. На фоне роста напряженности в отношениях России и Запада президент РФ Владимир Путин предпринимает решительные действия для защиты интересов страны, пишет аналитик Габриэль Гавин.

Как передает англоязычное издание RT International, несмотря на то, что Москва делает все шаги для деэскалации конфликтных отношений с Западом, многие иностранные обозреватели продолжают настойчиво раскручивать тему глобальной войны в Европе. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Как замечает Гавин, на Западе постоянно раздаются крики о размещении Москвой десятков тысяч военнослужащих возле украинских границ, что якобы приведет к вторжению и началу большой европейской войны. При этом англоязычные СМИ как будто не заметили возросшую активность сил НАТО и усиление киевской группировки на юго-востоке Украины, ответом на что и стали действия России.

Однако 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об отходе подразделений, дислоцированных вблизи границы, в места своего постоянного базирования. Как рассказали в военном ведомстве, цели внезапной проверки были полностью достигнуты. Российская армия показала свою способность обеспечить надежную оборону страны.

Не менее решительные действия Россия продемонстрировала на фоне дипломатического конфликта с Чехией. Прага выслала 18 российских дипломатов, обвинив Москву во взрыве склада боеприпасов в стране в 2014 году. В ответ Кремль объявил 20 чешских сотрудников посольства персонами нон грата, что практически парализовало работу чешской дипломатической миссии.

Ранее в КНР отметили мощь России после послания Путина Федеральному собранию.