Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:11
Шоу-бизнес
Постаревший Киану Ривз разочаровал поклонников своим внешним видом
13:11
Общество
Петербургский меценат готов оплатить установку арт-объекта в Самаре
13:11
Общество
Американские ученые предупредили о смертельной опасности дефицита кислот омега-3
13:10
Наука
Звезды второго поколения обнаружили в космосе ученые из Чили
13:08
Общество
Американец рассказал, почему его поразило метро в России
13:07
Весь мир
Боевики ELN атаковали армию Колумбии близ границы с Венесуэлой
13:07
Общество
Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма
13:04
Общество
Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок
13:04
Политика
Политолог Джаралла заявил, что реакция Москвы на дипломатический выпад шокировала Прагу
13:03
Весь мир
Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля
13:00
Видео
Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге
13:00
Украина
Украинский политик раскрыл, почему больше не взлетают на воздух военные склады ВСУ
12:59
Экономика
Власти Калифорнии намерены запретить добычу нефти путем фрекинга
12:56
Происшествия
Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом
12:54
Украина
Американцы поставили диагноз властям США из-за поддержки Украины
12:53
Экономика
Портфель «Сбера» по финансированию застройщиков достиг 1 трлн рублей
12:52
Общество
Американца поразил способ употребления семечек в России
12:51
Общество
Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
12:47
Шоу-бизнес
Россияне призвали Проклову назвать имя домогавшегося ее артиста
12:42
Шоу-бизнес
Калашникова в изумрудном платье вышла в свет в сопровождении молодого бизнесмена
Все новости

На Западе рассказали о решительных действиях Путина по защите интересов России

Армия
На Западе рассказали о решительных действиях Путина по защите интересов России
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Вашингтон, 25 апреля. На фоне роста напряженности в отношениях России и Запада президент РФ Владимир Путин предпринимает решительные действия для защиты интересов страны, пишет аналитик Габриэль Гавин.

Как передает англоязычное издание RT International, несмотря на то, что Москва делает все шаги для деэскалации конфликтных отношений с Западом, многие иностранные обозреватели продолжают настойчиво раскручивать тему глобальной войны в Европе. Перевод публикации представляет «ПолитРоссия».

Как замечает Гавин, на Западе постоянно раздаются крики о размещении Москвой десятков тысяч военнослужащих возле украинских границ, что якобы приведет к вторжению и началу большой европейской войны. При этом англоязычные СМИ как будто не заметили возросшую активность сил НАТО и усиление киевской группировки на юго-востоке Украины, ответом на что и стали действия России.

Однако 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об отходе подразделений, дислоцированных вблизи границы, в места своего постоянного базирования. Как рассказали в военном ведомстве, цели внезапной проверки были полностью достигнуты. Российская армия показала свою способность обеспечить надежную оборону страны.

Не менее решительные действия Россия продемонстрировала на фоне дипломатического конфликта с Чехией. Прага выслала 18 российских дипломатов, обвинив Москву во взрыве склада боеприпасов в стране в 2014 году. В ответ Кремль объявил 20 чешских сотрудников посольства персонами нон грата, что практически парализовало работу чешской дипломатической миссии.

Ранее в КНР отметили мощь России после послания Путина Федеральному собранию.

путин россия запад
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 398720 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 196977 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 165225 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 134024 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 67715 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Армия / На Западе рассказали о решительных действиях Путина по защите интересов России
Рейтинг@Mail.ru