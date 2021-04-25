Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 13:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:11
Шоу-бизнес
Постаревший Киану Ривз разочаровал поклонников своим внешним видом
13:11
Общество
Петербургский меценат готов оплатить установку арт-объекта в Самаре
13:11
Общество
Американские ученые предупредили о смертельной опасности дефицита кислот омега-3
13:10
Наука
Звезды второго поколения обнаружили в космосе ученые из Чили
13:08
Общество
Американец рассказал, почему его поразило метро в России
13:07
Весь мир
Боевики ELN атаковали армию Колумбии близ границы с Венесуэлой
13:07
Общество
Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма
13:04
Общество
Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок
13:04
Политика
Политолог Джаралла заявил, что реакция Москвы на дипломатический выпад шокировала Прагу
13:03
Весь мир
Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля
13:00
Видео
Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге
13:00
Украина
Украинский политик раскрыл, почему больше не взлетают на воздух военные склады ВСУ
12:59
Экономика
Власти Калифорнии намерены запретить добычу нефти путем фрекинга
12:56
Происшествия
Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом
12:54
Украина
Американцы поставили диагноз властям США из-за поддержки Украины
12:53
Экономика
Портфель «Сбера» по финансированию застройщиков достиг 1 трлн рублей
12:52
Общество
Американца поразил способ употребления семечек в России
12:51
Общество
Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
12:47
Шоу-бизнес
Россияне призвали Проклову назвать имя домогавшегося ее артиста
12:42
Шоу-бизнес
Калашникова в изумрудном платье вышла в свет в сопровождении молодого бизнесмена
Все новости

В Крыму показали невероятные фото с парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду

Общество
В Крыму показали невероятные фото с парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В знаменитом Никитском ботаническом саду (НБС) проходит традиционный парад тюльпанов. Его открытие состоялось на две недели позже запланированного — 21 апреля. Все дело в неустойчивой погоде, которая обрушилась на Крым вместе с весной, впрочем, метеорологи обещают, что в мае эта ситуация изменится в лучшую сторону. Несмотря на это, туристы все равно восхищаются великолепными красотами Крыма и сада.

В комментарии ФАН селекционер НБС Людмила Александрова рассказала, что в этом году в рамках выставки было высажено 80 тысяч луковиц и представлено 220 сортов. Самые ранние сорта зацвели позже обычного — не в середине марта, а в начале апреля из-за прохладной весны и большого количества влаги на Южном берегу Крыма.

«В основном у нас среднецветущие сорта — около 80 видов, есть еще поздноцветущие — они сейчас начинают распускаться. Цветение у них продолжительное, но если вновь будут какие-то непредвиденные погодные условия, то это может повлиять на время, когда они смогут радовать своей красотой наших посетителей. Обычно они цветут две-три недели, поэтому мы надеемся, что в этом году они будут до середины мая. Тюльпан — это цветок солнца и тепла, то есть он как живой организм, который в холоде может заболеть, а при хорошей погоде вытянуться и распуститься», — подчеркнула специалист.

В Крыму показали невероятные фото с парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

В основном в НБС представлена селекция из Голландии, потому что страна занимается этим уже полвека и преуспевает. Можно даже сказать, что голландцы являются законодателями моды, которая ими же и диктуется, поэтому они главные поставщики не только луковиц, но и сортов, добавила селекционер.

«В Никитском ботаническом саду в этом году представлен разнообразный ассортимент, больше всего попугайных сортов, у которых листики похожи на перышки этих милых птичек: цветные, яркие, оригинальные и всегда впечатляют, когда на них смотришь. Много махровых сортов, причем и ранних, и средних — эти цветы бело-розовые, очень красивые.

Также были высажены и наши сорта из селекции, которая проводится с 1960 года, — она направлена на выведение позднецветущих сортов, которые устойчивы к нашим засушливым условиям, суховеям. Конечно, есть шикарные голландские сорта позднего цветения, но они, бывает, на четвертый-пятый день теряют свою декоративность, но это не про наши сорта, которые можно высаживать на улицах, в скверах и других местах, чтобы украшать целые улицы и города», — отметила собеседница ФАН.

В Крыму показали невероятные фото с парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Людмила Александрова рассказала, что в НБС уже есть 16 авторских сортов тюльпанов, которые являются признанными. Кроме того, еще три сейчас находятся на сортоиспытаниях, то есть постоянно пополняется ассортимент сада, продлевается цветение культуры.

Известно, что в конце цветения тюльпанов будет выбран так называемый генерал парада, то есть самый красивый цветок. Принять участие в голосовании можно на сайте НБС.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Алуште пройдет уникальный фестиваль, на котором можно будет увидеть гигантские светящиеся головы.

крым
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 398720 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 196977 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 165225 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 134024 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 67715 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Общество / В Крыму показали невероятные фото с парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Рейтинг@Mail.ru