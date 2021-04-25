В Крыму показали невероятные фото с парада тюльпанов в Никитском ботаническом саду

В знаменитом Никитском ботаническом саду (НБС) проходит традиционный парад тюльпанов. Его открытие состоялось на две недели позже запланированного — 21 апреля. Все дело в неустойчивой погоде, которая обрушилась на Крым вместе с весной, впрочем, метеорологи обещают, что в мае эта ситуация изменится в лучшую сторону. Несмотря на это, туристы все равно восхищаются великолепными красотами Крыма и сада.

В комментарии ФАН селекционер НБС Людмила Александрова рассказала, что в этом году в рамках выставки было высажено 80 тысяч луковиц и представлено 220 сортов. Самые ранние сорта зацвели позже обычного — не в середине марта, а в начале апреля из-за прохладной весны и большого количества влаги на Южном берегу Крыма.

«В основном у нас среднецветущие сорта — около 80 видов, есть еще поздноцветущие — они сейчас начинают распускаться. Цветение у них продолжительное, но если вновь будут какие-то непредвиденные погодные условия, то это может повлиять на время, когда они смогут радовать своей красотой наших посетителей. Обычно они цветут две-три недели, поэтому мы надеемся, что в этом году они будут до середины мая. Тюльпан — это цветок солнца и тепла, то есть он как живой организм, который в холоде может заболеть, а при хорошей погоде вытянуться и распуститься», — подчеркнула специалист.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В основном в НБС представлена селекция из Голландии, потому что страна занимается этим уже полвека и преуспевает. Можно даже сказать, что голландцы являются законодателями моды, которая ими же и диктуется, поэтому они главные поставщики не только луковиц, но и сортов, добавила селекционер.

«В Никитском ботаническом саду в этом году представлен разнообразный ассортимент, больше всего попугайных сортов, у которых листики похожи на перышки этих милых птичек: цветные, яркие, оригинальные и всегда впечатляют, когда на них смотришь. Много махровых сортов, причем и ранних, и средних — эти цветы бело-розовые, очень красивые. Также были высажены и наши сорта из селекции, которая проводится с 1960 года, — она направлена на выведение позднецветущих сортов, которые устойчивы к нашим засушливым условиям, суховеям. Конечно, есть шикарные голландские сорта позднего цветения, но они, бывает, на четвертый-пятый день теряют свою декоративность, но это не про наши сорта, которые можно высаживать на улицах, в скверах и других местах, чтобы украшать целые улицы и города», — отметила собеседница ФАН.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Людмила Александрова рассказала, что в НБС уже есть 16 авторских сортов тюльпанов, которые являются признанными. Кроме того, еще три сейчас находятся на сортоиспытаниях, то есть постоянно пополняется ассортимент сада, продлевается цветение культуры.

Известно, что в конце цветения тюльпанов будет выбран так называемый генерал парада, то есть самый красивый цветок. Принять участие в голосовании можно на сайте НБС.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Алуште пройдет уникальный фестиваль, на котором можно будет увидеть гигантские светящиеся головы.