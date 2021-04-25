Бородина показала яркий образ для съемок в шоу

Москва, 25 апреля. Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина поделилась в Stories на своей странице в Instagram подобранным ее стилистами образом для очередных съемок.

Звезда следит за модой и тратит баснословные деньги во время походов по магазинам. В гардеробе Бородиной представлена одежда ведущих люксовых брендов. Ведущая часто хвастается поклонникам новой сумочкой или другим предметом одежды. В одной из последних Stories знаменитость продемонстрировала лук, который подобрали для нее стилисты. На Бородиной были надеты молочного цвета брюки широкого кроя с поясом и свободная блузка цвета фуксии. Образ дополнили туфли-лодочки Manolo Blahnik с фирменной пряжкой, украшенной кристаллами.

«Кто на работе в субботу, тот я», — сказала Бородина в ролике.

Ксения Бородина в начале апреля вернулась с отдыха в Стамбуле. Вместе с мужем Курбаном Омаровым она провела несколько дней в солнечной Турции. В день вылета за границу супруг телеведущей шокировал подписчиков, отреагировав на комментарий пользователя. Он спросил, беременна ли Бородина, на что Омаров ответил утвердительно. Фолловеры решили, что муж знаменитости таким образом пошутил.