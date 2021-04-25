Астрономы открыли ближайшую к Солнечной системе черную дыру

Колумбус, 25 апреля. Самую близкую к Земле черную дыру обнаружили американские астрономы. Специалисты назвали ее «Единорогом» и сообщили о ее небольшом размере.

Масса открытой черной дыры превышает массу Солнца в три раза, что не очень много. Ученые из Университета штата Огайо предполагают, что ее можно считать компаньоном красного гиганта — звезды, за которой наблюдают при помощи различных телескопов. Астрономы обратили внимание на изменение ее свечения и внешнего вида, что могло говорить о наличии рядом черной дыры.

Однако размер объекта посчитали слишком малым для такого явления Галактики. После обнаружения крошечных черных дыр исследователи изучили информацию о световых спектрах 100 тысяч звезд для определения вращающихся вокруг них объектов. Специалисты считают, что очевидной причиной искажения красного гиганта является небольшая черная дыра. Таким образом, «Единорог» можно признать ближайшей черной дырой к Солнечной системе.

Ранее ученые сообщили о связи темной магнитной материи и расширении Вселенной. Физики из Дании заключили, что темная энергия способствует расширению Вселенной.