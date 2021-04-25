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Виктория Боня рассказала, сколько денег ей требуется в месяц на жизнь

Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала, сколько денег ей требуется в месяц на жизнь
wikipedia.org  /  Gilzetbase / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 апреля. Бывшая участница «Дома-2», телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, сколько денег тратит каждый месяц. Знаменитость пожаловалась на высокие расходы.

Боня часто наведывается в Москву по работе, но основным местом ее жительства является Монако. Ведущая семь лет была в отношениях с бизнесменом из этого княжества Александром Смерфитом, от которого у нее есть дочь Анджелина Летиция.

Жизнь в Монако обходится экс-участнице «Дома-2» довольно дорого. Боне приходится платить за аренду жилья, няню для девятилетней дочери, продукты, а также за содержание роскошного автомобиля Rolls-Royce. На все это требуется внушительная сумма.

«Самый минимальный расход — это около 2 миллионов рублей в месяц. Это деньги из моего кармана, которые я зарабатываю сама», — рассказала телеведущая в интервью на стриминг-сервисе Premier.

По словам Бони, Смерфит никак не поддерживает ее финансово. Первое время после расставания бывший возлюбленный помогал знаменитости оплачивать жилье, но сейчас ведущая не получает от него денег даже на няню.

Виктория Боня ранее рассказывала, что у нее были отношения с экс-женихом Марии Шараповой, болгарским теннисистом Григором Димитровым. Блогер собиралась построить семью со спортсменом, но он изменил ей.

дом-2 боня расходы
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