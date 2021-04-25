Ученые из Китая рассказали о скрытой опасности напитков с маркировкой «без сахара»

Пекин, 25 апреля. Производители начали активно разрабатывать серию напитков с маркировкой «без сахара», заменяя его различными сахарозаменителями или подсластителями.

При этом вокруг продуктов с маркировками «0 калорий» и «без сахара» разгораются горячие споры: почему напитки, не содержащие калорий, такие сладкие, и не приведет ли их употребление к набору веса. Дело в том, что подсластители обладают низкой энергетической ценностью и высокой степенью сладости, предупредили китайские ученые.

Именно они придают продукту ярко выраженный сладкий вкус. Подсластители содержат очень мало калорий, но, в то же время, стимулируют аппетит. В результате человек не может ограничиться одной бутылкой колы без сахара, дополняя этот напиток жареной курицей, гамбургером или картошкой фри.

Ранее россиянам объяснили, что энергетические напитки могут оказывать как позитивное, так и негативное воздействие на человека. Особенную осторожность с энергетиками следует проявлять людям в возрасте.