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Боевики ELN атаковали армию Колумбии близ границы с Венесуэлой

Весь мир
Боевики ELN атаковали армию Колумбии близ границы с Венесуэлой
Prt Scr twitter.com  /  @LAPlazasVega

Араукита, 25 апреля. Боевики из повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (ELN) напали на колумбийских военных в районе Брисас-де-Каранал в департаменте Араука, граничащем с Венесуэлой. В результате перестрелки погиб один военный, об этом сообщило издание La Patilla.

По словам командующего армией Колумбии Эдуардо Сапатейро, солдаты выполняли военную операцию в Арауките по защите местного населения, когда на них напали повстанцы. В ходе перестрелки погиб сержант Робинсон Родригес Мурильо и еще четверо получили ранения различной степени.

«Военнослужащие, проводившие военную операцию по защите гражданского населения в департаменте Араука, стали жертвами трусливой террористической акции, организованной членами вооруженной группы ELN», — говорится в сообщении военных.

В настоящее время колумбийская армия наращивает свое присутствие в Арауките и разыскивает нападавших.

«Армия национального освобождения» считается второй повстанческой группировкой, которая с 1964 года ведет вооруженную борьбу с властями Колумбии. ELN уступает по численности только боевикам из радикальной фракции «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). В ее составе около трех тысяч бойцов. Члены группировки придерживаются идей марксизма, геваризма и теологии освобождения и при этом прибегают к методам партизанской войны. Известно, что ELN также сотрудничает с FARC — в 2004 году они провели серию атак на мирное население Колумбии. Основным источником доходов группировки являются выкупы за похищенных иностранцев.

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