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В Китае назвали преимущества российского ЗРК С-500

Армия
В Китае назвали преимущества российского ЗРК С-500
Федеральное агентство новостей

Пекин, 25 апреля. Военные эксперты китайского издания Sina обратили внимание на возможность российского ЗРК С-500 обнаружить самолеты-невидимки.

Авторы публикации подчеркнули, что характеристики нового российского ЗРК С-500 в положительную сторону отличаются от предшественника С-400, а также могут обнаружить самолеты-невидимки противника. В Китае назвали преимущества российского ЗРК С-500 — перевод публикации экспертов Sina приводит Baltnews.

«Система С-500 обладает высокой степенью информатизации. <...> Она также помогает обнаруживать и отслеживать самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35», — говорится в материале зарубежных военных аналитиков.

Журналисты акцентировали внимание на том, что кроме восьми типов ракет-перехватчиков, в числе которых — 48Н6ДМ, 9М96Е, 9М96Е2, 48Н6 и 40Н6, — отечественный ЗРК может дополнительно нести еще два новых снаряда 77Н6Н1 и 77Н6Н. Кроме того, инженеры смогли увеличить дальность обнаружения до 600 метров и количество целей, которым комплекс способен противостоять.

«Система С-500 не только способна перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты тактического назначения в атмосфере и за ее пределами благодаря большому разнообразию ракет-перехватчиков и существенному увеличению дальности обнаружения, но и может перехватывать цели в ближнем космосе, баллистические ракеты стратегического назначения и низкоорбитальные спутники», — пишет Sina.

Параллельно в России в ближайшее время завершится обучение кадров, необходимых для работы новой зенитной ракетной системы С-500 «Прометей». Полковник ПВО Сергей Хатылев предположил, что вся противоракетная оборона будет строиться на С-500, пишет Infox.

зрк пво с-500
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