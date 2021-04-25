Лазарев не сдержался и накричал на одного из членов жюри шоу «Ну-ка, все вместе!»

Москва, 25 апреля. Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоций и прилюдно накричал на одного из членов жюри во время финала музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!».

Скандал произошел во время съемок вокального шоу на канале «Россия-1». Лазарев, являющийся председателем жюри проекта, опубликовал анонс финального выпуска на своей странице в Instagram. На видео певец общается с одним из членов жюри на повышенных тонах.

«Ни единой фальшивой ноты! Ты серьезно говоришь, что тебе это не понравилось?!» — возмутился исполнитель.

Под видео Лазарев отметил, что зрителей передачи ждет самый эмоциональный эфир. По словам экс-солиста Smash, поклонникам «Ну-ка, все вместе!» во время просмотра понадобится валерьянка.

«Жаль, у меня ее не было во время эфира! Столько нервов потрачено!» — пожаловался певец.

Во время съемок шоу Лазарев и его друг, певец Влад Топалов сделали сюрприз для зрителей и своих поклонников. Исполнители снова объединились и спели дуэтом для зрителей «Ну-ка, все вместе!». По словам Топалова, в сольном творчестве они с экс-коллегой по группе чувствуют себя комфортно, но ностальгия по дуэтной энергетике иногда все же возникает.