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Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»

Общество
Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
pixabay.com  /  ivanovgood

Испокон веков представительницы прекрасного пола уделяют своей внешности особое внимание. После зимы это — особенно актуально. Диетолог, основатель клиники красоты и здоровья «Натурэльф» Светлана Титова назвала ФАН продукты, необходимые для женской красоты.

Рыба и морепродукты

Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
vesti.dp.ua  / 

Самые главные продукты, отвечающие за здоровую внешность и молодость, по словам эксперта, — это «омеги», являющиеся антиоксидантами для всего организма.

«От этого зависит красота кожи: гладкая, шелковистая, чистая, отсутствие морщин, хорошие ногти, здоровые волосы», — говорит диетолог.

«Омеги» содержатся в рыбе и морепродуктах, авокадо и хороших маслах.

«Естественно, они содержатся в хороших маслах. Только не в рафинированных, отнюдь не в дешевой категории», — отмечает Светлана Титова.

Орехи

Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
pixabay.com  / 

Орехи отлично подойдут для здорового перекуса. Однако диетолог не рекомендует ими злоупотреблять.

«Это все-таки калорийный продукт. В принципе, любым продуктом не стоит злоупотреблять. Поправиться можно и от листового салата, если есть его тоннами, условно говоря. По килограмму в день орехов точно съедать не надо. Но в рационе они должны быть», — говорит эксперт по красоте.

По словам Светланы Титовой, горсть орехов отлично заменит ту же булочку, которой можно перекусить на бегу.

«Они вполне дадут энергию, а если их смешать с сухофруктами, то вообще будет замечательно», — рекомендует специалист.

Овощи и зелень

Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
pixabay.com  / 

В период весеннего авитаминоза, после зимы, организм часто бывает истощен, и его необходимо наполнить витаминами. Витамины группы В как раз отвечают за здоровье кожи и центральной нервной системы. Однако это — не вся польза от овощей и зелени.

«Помимо витамина В, в этих продуктах содержатся клетчатка и пищевые волокна, которые отвечают за работу желудочно-кишечного тракта. Если кишечник не работает, если метаболизм замедленный, есть затруднения со стулом, медленное переваривание пищи, это неминуемо сказывается на внешности: высыпания, бледность кожных покровов, плохой тургор кожи, дряблость», — говорит эксперт.

Мясо

Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
pixabay.com  / 

Зрелая не по возрасту кожа очень часто встречается у вегетарианцев, потому что сказывается недостаток белка и витаминов. Белковые продукты должны быть в рационе обязательно — это животный белок, мясо.

«Если кто-то не ест животные белки, то растительный белок должен поступать в организм в гораздо большем количестве, чем животный, потому что растительный белок усваивается всего на 30–40%, а животный — на 50–60%», — объясняет Титова.

Выходит, приверженцам веганского питания нужно куда внимательнее следить за сбалансированностью своей еды, иначе это в первую очередь отразится на внешнем виде.

Вода

Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
unsplash.com  / Manki Kim

Как известно, человек на 80% состоит из воды, поэтому особое внимание диетолог обращает на питьевой режим. По ее словам, этот пункт должен быть обязательно налажен, так как именно вода отвечает за метаболизм.

«Два литра воды в день нужно выпивать обязательно. В каждой клеточке — вода, между клеточками — вода. Она разносит кислород по всему организму, питательные вещества, витамины. Если мы пьем достаточно именно чистой, фильтрованной, некипяченой воды, то в каждой клеточке словно течет ручеек, а если человек вместо воды пьет, к примеру, растворимый кофе, чаи, соки и прочие напитки, то в каждой клеточке образовывается что-то вроде тухлого болота. Отсюда — замедление метаболизма, плохое усвоение воды и прочие вытекающие последствия», — объясняет эксперт в области красоты и здоровья Светлана Титова.

Уже совсем скоро начнутся долгожданные майские праздники. Застолья могут стать ударом по фигуре, которую многие уже начали готовить к пляжному сезону. Диетолог Маргарита Королева рассказала, как не набрать лишние килограммы в майские праздники.

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