При крушении самолета в аэропорту США погиб один человек

Вашингтон, 25 апреля. Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту Мустанг-Бич в США.

Воздушное судно упало около 13:18 по местному времени. В момент ЧП в самолете находились три человека, двум из которых удалось выжить. Пилот погиб на месте происшествия, а отец и его восьмилетний сын были доставлены в больницу.

Мужчина получил серьезные повреждения. Однако медики утверждают, что его травмы не опасны для жизни. Ребенок находится в стабильном состоянии, у него зафиксированы легкие ушибы.

Пока экспертам не удалось установить точную причину авиакатастрофы. Правоохранители и эксперты осмотрят место происшествия и приступят к расследованию. Национальный совет по безопасности на транспорте также проведет проверку по факту случившегося.

На спортивном аэродроме в населенном пункте Вадул-луй-Водэ в Кишиневе ранее потерпел крушение самолет. На его борту находились два человека. Экипажу удалось спастись, сообщал ФАН.