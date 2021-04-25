Актриса Елена Проклова создала запас продуктов на месяцы вперед

Москва, 25 апреля. Актриса Елена Проклова может прожить месяцы, не выходя из своего подмосковного дома. Артистка создала внушительный запас продуктов.

Предусмотрительной Прокловой не страшен никакой режим самоизоляции, поскольку полки ее кладовых забиты всем необходимым, например, соленьями, компотами, вареньем и настойками собственного приготовления. Отдельную комнату в загородном доме актрисы занимает морозилка, в которой хранится добыча ее бывшего мужа, занимавшегося охотой. Здесь можно найти мясо кабана и лося, грибы, а также рыбу.

Помимо кладовых с продуктами, в доме артистки есть библиотека, трофейный зал, солярий, сауна и спортзал. Не обошлось и без гардеробной, площадь которой можно сравнить с размером стандартной однокомнатной квартиры.

В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ Проклова призналась, что она — настоящий Плюшкин. Например, актриса не выбрасывает подарки от поклонников, даже если ей преподносят кусок метеорита. Артистка находит применение и бутылкам — она расписывает опустевшую тару, создавая таким образом предметы интерьера.

Елена Проклова планирует перебраться поближе к морю и строит дом в Сочи. Со строительством ей помогает бывший муж, бизнесмен Андрей Тришин, которому актриса не платит за услуги.