Две женщины погибли во время перестрелки в американском ночном клубе

Де-Мойн, 25 апреля. Двух женщин застрелили в одном из ночных клубов города Де-Мойн американского штата Айова.

Очевидцы сообщили в полицию о стрельбе в ночном клубе. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двух женщин.

Сообщается, что злоумышленник скрылся. В настоящий момент полиция работает на месте происшествия. Устанавливаются причины стрельбы и личности погибших.

Еще один вооруженный инцидент произошел на юго-востоке США, сообщал ФАН. Пять человек пострадали, четверых с ранениями доставили в больницу, одному оказали помощь на месте.