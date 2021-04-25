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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России оказались хостес и официант

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 11:43
Россия
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России оказались хостес и официант
pixabay.com  /  RestaurantAnticaRoma

Москва, 25 апреля. Специалисты сервиса «Работа.ру» проанализировали рынок вакансий для студентов в России и определили самые высокооплачиваемые предложения за апрель.

Работа, которую обычно предлагают студентам, не требует особого опыта, а квалификацию можно повышать за счет работодателя. При этом рабочий график позволяет совмещать с учебой.

Самыми высокооплачиваемыми предложениями оказались вакансии в сфере обслуживания. Рейтинг возглавила работа хостес, которая в Москве может получать до 200 тыс. рублей в месяц. Официанты в Сочи могут зарабатывать около 150-180 тыс. рублей ежемесячно, а в Перми мастерам по ремонту компьютеров предлагают регулярную заработную плату размером до 100 тыс. рублей.

Аналитики сервиса Superjob ранее выяснили, что более 80% представителей рабочих профессий свободное время проводят за творчеством. Наряду с этим большая часть мужчин увлекается киберспортом и игрой в театре.

работа студенты вакансии
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