Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России оказались хостес и официант

Москва, 25 апреля. Специалисты сервиса «Работа.ру» проанализировали рынок вакансий для студентов в России и определили самые высокооплачиваемые предложения за апрель.

Работа, которую обычно предлагают студентам, не требует особого опыта, а квалификацию можно повышать за счет работодателя. При этом рабочий график позволяет совмещать с учебой.

Самыми высокооплачиваемыми предложениями оказались вакансии в сфере обслуживания. Рейтинг возглавила работа хостес, которая в Москве может получать до 200 тыс. рублей в месяц. Официанты в Сочи могут зарабатывать около 150-180 тыс. рублей ежемесячно, а в Перми мастерам по ремонту компьютеров предлагают регулярную заработную плату размером до 100 тыс. рублей.

Аналитики сервиса Superjob ранее выяснили, что более 80% представителей рабочих профессий свободное время проводят за творчеством. Наряду с этим большая часть мужчин увлекается киберспортом и игрой в театре.