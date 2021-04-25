Ученые из США создают новый вид ядерного реактора в грузовом контейнере

Вашингтон, 25 апреля. Разработка нового вида ядерного реактора стартовала в США. Базой для устройства будет грузовой контейнер стандартных габаритов.

Грузовой контейнер в качестве места для разработки выбрали не просто так. Специалисты считают, что его габариты позволят создать максимально мобильный ядерный реактор. В разработке устройства принимают участие исследователи нескольких крупных американских институтов.

Планируется, что мощность реактора составит до 20 мегаватт. Особое внимание во время исследования ученые уделяют безопасности рабочего процесса. Ядерный реактор разрабатывается с учетом транспортировки на большие расстояния и различных метеорологических условий.

До этого сообщалось, что российские ученые создали термоядерный компонент гибридного реактора. Устройство уже прошло испытания.