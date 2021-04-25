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NI: Украину ждут неприятные последствия из-за попытки конкурировать с ВКС РФ

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 11:31
Украина
NI: Украину ждут неприятные последствия из-за попытки конкурировать с ВКС РФ
facebook.com  /  Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Вашингтон, 25 апреля. Киев настроен потратить 7,5 миллиарда долларов на закупку истребителей, однако финансовые возможности Украины не позволят ей конкурировать с ВКС РФ, пишет The National Interest.

ВВС Украины уже давно находятся в плачевном состоянии. Недавно Киев сообщил, что собирается потратить около 7,5 миллиарда долларов на закупку многоцелевых реактивных истребителей. Эксперты считают, что Украина приобретет французские Rafale, пишет «ПолитРоссия» в своем переводе статьи издания.

Эти самолеты стоят значительно дороже, чем их аналоги из США и Швеции. Киев решительно настроен взять именно Rafale, так как Франция обещала помочь не допустить покупку Китаем украинского авиационного завода «Мотор Сич».

«Китайский магнат Ван Цзин владеет 56–76% акций украинской компании, но Киев под давлением Вашингтона ее национализировал. По слухам, «Мотор Сич» в итоге может быть продан французскому производителю двигателей Safran», — пишут авторы.

Кроме французских истребителей, Киев рассматривает вариант покупки американских F-15 и F-16.

Западные эксперты весьма скептически относятся к модернизации ВВС Украины. Финансовые возможности Киева позволят летать на самолетах лишь несколько часов в год. А авиация России славится своим умением наносить огромный ущерб пилотируемым самолетам противника. Конкуренция с ВКС РФ обернется для Украины неприятными финансовыми последствиями, подытожили аналитики.

Ранее сообщалось, что власти КНР обвинили покупателей «Мотор Сич» в растрате средств. А RT ответил на вопрос, почему США выступают против китайских инвестиций в украинский авиационный завод.

украина россия франция
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