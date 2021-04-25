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Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге

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Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге

Сезон продажи корюшки начался в Северной столице.

Открытие сезона свежей корюшки несказанно обрадовало петербуржцев. У торговых лотков и других специализированных точек по продаже рыбы — ажиотаж. Очереди такие же как, разве что, в музей — всем не терпится отведать нового улова. В этом году корюшку вылавливали в Финском заливе.

Городской комитет имущественных отношений опубликовал на сайте ведомства список торговых точек, где до конца мая можно приобрести рыбу. Цена варьируется от 700 до 1 300 рублей за килограмм.

Большая часть корюшки проходит весной через Неву и Балтийское море. Ее вылов стал ежегодной традицией, а сама рыба — одним из символов Петербурга.

петербург балтийское море сезон корюшка
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