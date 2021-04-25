Обнаруженный в сети видеоролик подтвердил связь миротворцев ООН с бандитами в ЦАР

Банги, 25 апреля. Центральноафриканские СМИ обнаружили новое видео, подтверждающее тесные контакты сотрудников многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В ролике длиной около 30 секунд два миротворца тащат безжизненное тело с дороги, чтобы спрятать его в кустах. Навстречу им выходит один из боевиков, смеется и спокойно обменивается репликами с «голубыми касками». Видео снимает другой член CPC.

На кадрах также можно увидеть совместное ведение боевых действий сотрудников МИНУСКА и бандитов.

Следует отметить, что это не первое свидетельство сотрудничества миротворцев ООН и радикалов из сколоченной экс-президентом Франсуа Бозизе «Коалиции».

Ранее в социальных сетях опубликовали другое видео, на котором представители мавританского контингента МИНУСКА вместе с боевиками стоят на неустановленном аэродроме, ожидая прибытия вертолета ООН.

Manteur Ndiaye, chef de la Minusca est en République centrafricaine pour affaires d'échanges de diamants et de l’ or avec les armes et munitions de guerres au CPC pic.twitter.com/PhNqUxnA3b — RCANEWS236 (@fredericnzapas1) April 11, 2021

Кроме того, «голубые каски» не раз ловили на расхищении природных богатств ЦАР. А местные жители со всех концов страны отмечают, что они, даже находясь в непосредственной близости от места событий, не препятствовали боевикам, которые занимались грабежом и убийствами мирного населения.

Граждане ЦАР регулярно выходят на протестные акции в центре Банги с требованием вывести миротворческий контингент из страны. Вместо этого Совбез ООН продлил еще на год мандат МИНУСКА и увеличил численность сотрудников миссии.

Соответствующее решение уже не отвечает нуждам республики, поскольку действовавшие в стране бандформирования разгромлены, а на просторах ЦАР остаются лишь небольшие разрозненные отряды боевиков, с нейтрализацией которых справится подготовленная российскими инструкторами армия.