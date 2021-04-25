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Обнаруженный в сети видеоролик подтвердил связь миротворцев ООН с бандитами в ЦАР

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 14:08
Весь мир
Обнаруженный в сети видеоролик подтвердил связь миротворцев ООН с бандитами в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 25 апреля. Центральноафриканские СМИ обнаружили новое видео, подтверждающее тесные контакты сотрудников многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В ролике длиной около 30 секунд два миротворца тащат безжизненное тело с дороги, чтобы спрятать его в кустах. Навстречу им выходит один из боевиков, смеется и спокойно обменивается репликами с «голубыми касками». Видео снимает другой член CPC.

На кадрах также можно увидеть совместное ведение боевых действий сотрудников МИНУСКА и бандитов.

Следует отметить, что это не первое свидетельство сотрудничества миротворцев ООН и радикалов из сколоченной экс-президентом Франсуа Бозизе «Коалиции».

Ранее в социальных сетях опубликовали другое видео, на котором представители мавританского контингента МИНУСКА вместе с боевиками стоят на неустановленном аэродроме, ожидая прибытия вертолета ООН.

Кроме того, «голубые каски» не раз ловили на расхищении природных богатств ЦАР. А местные жители со всех концов страны отмечают, что они, даже находясь в непосредственной близости от места событий, не препятствовали боевикам, которые занимались грабежом и убийствами мирного населения.

Граждане ЦАР регулярно выходят на протестные акции в центре Банги с требованием вывести миротворческий контингент из страны. Вместо этого Совбез ООН продлил еще на год мандат МИНУСКА и увеличил численность сотрудников миссии.

Соответствующее решение уже не отвечает нуждам республики, поскольку действовавшие в стране бандформирования разгромлены, а на просторах ЦАР остаются лишь небольшие разрозненные отряды боевиков, с нейтрализацией которых справится подготовленная российскими инструкторами армия.

африка цар
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