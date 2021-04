Обнаруженный в сети видеоролик подтвердил связь миротворцев ООН с бандитами в ЦАР

Банги, 25 апреля. Центральноафриканские СМИ обнаружили новое видео, подтверждающее тесные контакты сотрудников многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В ролике длиной около 30 секунд два миротворца тащат безжизненное тело с дороги, чтобы спрятать его в кустах. Навстречу им выходит один из боевиков, смеется и спокойно обменивается репликами с «голубыми касками». Видео снимает другой член CPC.

На кадрах также можно увидеть совместное ведение боевых действий сотрудников МИНУСКА и бандитов.

Следует отметить, что это не первое свидетельство сотрудничества миротворцев ООН и радикалов из сколоченной экс-президентом Франсуа Бозизе «Коалиции».

Ранее в социальных сетях опубликовали другое видео, на котором представители мавританского контингента МИНУСКА вместе с боевиками стоят на неустановленном аэродроме, ожидая прибытия вертолета ООН.

Manteur Ndiaye, chef de la Minusca est en République centrafricaine pour affaires d'échanges de diamants et de l’ or avec les armes et munitions de guerres au CPC pic.twitter.com/PhNqUxnA3b