Лидер «Коммунистов России» «поздравил» Зюганова с переизбранием на пост главы КПРФ

Коммунистическая партия Российской Федерации имела бы все шансы вернуть страну на путь социализма, если бы у нее во главе не стоял Геннадий Зюганов. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Лидер КПРФ Зюганов 24 апреля был вновь единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета (ЦК) партии. Об этом заявил его пресс-секретарь, депутат Госдумы Александр Ющенко. Были переизбраны и другие высшие руководители коммунистов: зампред ЦК партии Дмитрий Новиков и первый зампред ЦК Иван Мельников. Юрий Афонин был повышен до поста первого зампреда.

«Переизбрание Зюганова для меня не новость, — заявил Сурайкин. — Геннадий Андреевич уже 28 лет возглавляет ЦК КПРФ и за это время превратил ее из сильнейшей и единственной в России компартии, которая вполне могла взять власть в 90-х (у КПРФ была почти половина мест в Госдуме, а сам Зюганов выиграл президентские выборы в 1996 году, после чего добровольно уступил Борису Ельцину), в служанку «Единой России»!»

Политик убежден, что лидер КПРФ обладает тоталитарной властью в своей партии и является самым большим тормозом ее развития.

«Огромное количество рядовых ее членов являются настоящими коммунистами, однако руководящие органы партии устроены так, что Зюганов будет оставаться в ее главе хоть 100 лет, — отметил глава «Коммунистов России». — Поверьте мне, он не собирается никуда уходить: это вопрос его личных коммерческих интересов».

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Собеседник ФАН заявил, что не будет поздравлять Зюганова с переизбранием: ему «больно и обидно» за нынешнее состояние дел в первой российской компартии.

«Если бы Геннадий Андреевич был истинным коммунистом, он бы давно уже ушел в отставку и дал дорогу молодым: под их руководством компартия добилась бы куда более крупных достижений, а Россия смогла бы вернуться на социалистический путь развития», — сказал Сурайкин.

Политик вспомнил, как глава КПРФ нелестно отзывался о его собственной партии, называя ее «спойлером» «настоящих коммунистов».