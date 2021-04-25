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Японцы боятся попасть в список «недружественных стран» по отношению к России

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Японцы боятся попасть в список «недружественных стран» по отношению к России
pixabay.com

Токио, 25 апреля. Японцы опасаются признания «недружественным государством» по отношению к России. Об этом высказались местные журналисты и пользователи Сети.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ о мерах в отношении «недружественных стран». Японцы испугались, что их могут признать таким государством на фоне территориальных требований Токио к Москве. По мнению аналитиков, указ главы РФ может затронуть отношения двух стран.

Читатели издания Yomiuri резко высказались насчет подписанного Путиным документа. Пользователи Сети отметили, что этого следовало ожидать. Некоторые комментаторы сочли Японию «недружественным государством» по отношению к России, но не на уровне народа. Президент РФ начинает уставать от давления за пределами страны, подчеркнул один из японских читателей.

«Нам нужно пока забыть о северных территориях», — написал пользователь под ником kurinara.

Японцы гадают, какой список «недружественных стран» получится у России и кто останется среди «дружественных». Читатели вспомнили, как Путин целую минуту молчал на климатическом саммите и задались вопросом, кому адресована эта «угроза».

СМИ ранее сообщили, что Япония впервые за 30 лет проведет общенациональные военные учения. Последний раз это происходило в 1993 году.

путин япония указ
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