Посол Украины в ФРГ посоветовал Киеву отбросить иллюзии по политике Берлина

Берлин, 25 апреля. Украине необходимо отбросить иллюзии относительно политики Германии после выборов, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в Twitter-аккаунте.

Таким образом он прокомментировал заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок о том, что помощь украинской стороне в разминировании Донбасса является более приоритетной задачей, чем предоставление вооружения.

«К сожалению, имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонного вооружения, так и по НАТО. Это разочаровывает», — подчеркнул Мельник.

Помимо этого, он добавил, что пришло время «отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов». По его словам, Украине стоит полагаться только на собственные силы.

Ранее сообщалось, что предложение России организовать встречу «нормандской четверки» в Донбассе испугало экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина.