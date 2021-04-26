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Марк Богатырев поделился впечатлениями о работе с актером Григорием Сиятвиндой

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Марк Богатырев поделился впечатлениями о работе с актером Григорием Сиятвиндой
Global Look Press  /  Natalia Shakhanova

26 апреля российский актер театра и кино Григорий Сиятвинда празднует свой день рождения. В беседе с ФАН впечатлениями о совместной работе поделился артист Марк Богатырев.

«Прекрасный актер и прекрасный человек. Очень отзывчивый, талантливый и настоящий. Мне было очень приятно с ним поработать», — сказал Богатырев.

Марк Богатырев поделился впечатлениями о работе с Григорием Сиятвиндой
Кадр из сериала «Кухня»  / 

Напомним, Сиятвинда и Богатырев были вместе заняты на съемках популярнейшего сериала «Кухня» и его полнометражных продолжений. В проекте именинник играл управляющего бутик-отелем «Элеон» Михаила Джековича, заядлого фаната ЦСКА, любителя азартных игр и алкоголя. Яркий и неоднозначный персонаж запомнился зрителям смешными эпизодами и интересной историей.

Марк Богатырев поделился впечатлениями о работе с Григорием Сиятвиндой
Кадр из сериала «Кухня»  / 

Несмотря на то, что совместная работа над «Кухней» длилась несколько лет, Марк Богатырев признался в желании снова поработать с блестящим артистом.

«Я надеюсь, что мне удастся еще это сделать», — поделился актер.

Ранее именитый актер и музыкант Михаил Боярский рассказал об артистке Анне Алексахиной накануне ее дня рождения.

кино актеры
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