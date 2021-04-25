Юлия Савичева нелестно отозвалась о шоу «Маска»

Москва, 25 апреля. Финалистка второй «Фабрики звезд» Юлия Савичева раскритиковала популярное шоу «Маска», в котором знаменитости выступают на сцене в костюмах персонажей.

Исполнительница попыталась понять, несет ли участие в «Маске» какие-то бонусы для знаменитости, и пришла к выводу, что скорее нет, чем да. По словам певицы, в костюме зрители не видят выступающего как артиста.

«Не видят твои глаза, твои эмоции — твои лично», — отметила Савичева.

На шоу выступающие пытаются сделать из себя кого-то другого, чтобы их не узнали, из-за чего исполнительница нелестно отзывается о проекте. Кроме того, певица не понимает, как использовать полученный на «Маске» опыт после окончания шоу.

«Куда это применить? Петь кавера дальше этих песен? Ездить на концерты с этим костюмом?» — сказала участница второй «Фабрики звезд» в интервью «Вокруг ТВ».

Сейчас на канале НТВ идет второй сезон «Маски». В проекте остались пять персонажей: Лама, Неваляшка, Крокодил, Заяц и Змея. Зрители шоу уже высказали предположение, кто скрывается в костюме Змеи. По мнению поклонников «Маски», это может быть певица Юлия Паршута, пишет сайт 360tv.ru.