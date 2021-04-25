В России заразились коронавирусом еще 8780 человек

Москва, 25 апреля. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 8780 человек в 83 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 13,3%. Зарегистрировано 332 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 7540 пациентов.

До этого сообщалось, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли примерно 400 тыс. людей пожилого возраста. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Последние данные о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сведения обновляются и дополняются каждые 24 часа.