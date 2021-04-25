Ведущий шоу «Маска» намекнул на итог полуфинала проекта

Москва, 25 апреля. Ведущий популярного шоу «Маска» Вячеслав Макаров намекнул, кто из участников может покинуть проект в ближайшем выпуске. Теперь зрители обсуждают возможный итог второго полуфинала.

Второй сезон шоу, в котором звезды выступают в костюмах персонажей, практически вышел на финишную прямую. Из 14 участников в проекте остались лишь пять: Крокодил, Лама, Змея, Заяц и Неваляшка.

На своей странице в Instagram Макаров напомнил поклонникам «Маски», что вечером 25 апреля их ждет второй полуфинал. Телеведущий опубликовал снимок, на котором он в прыжке дает пять Ламе. Не забыл Макаров упомянуть и о сюрпризе нового выпуска — выступлении приглашенных гостей в масках.

«Второй полуфинал! Полет нормальный! <...> Гостевые маски уже заряжены», — написал ведущий.

Подписчики Макарова увидели в его посте намек на итог второго полуфинала. Из-за фото с Ламой зрители решили, что именно этот персонаж не пройдет в следующий этап.

«Ну спасибо, теперь я знаю, что завтра уйдет моя любимая Лама!»; «Я думала, что в финале останутся Лама, Носорог и Неваляшка... Увы...»; «Странно, второй раз подряд анонс с Ламой»; «Слава, береги Ламу, пожалуйста, Носорога мы уже потеряли», — написали комментаторы.

Приглашенными гостями во втором полуфинале «Маски» станут Крокодил Гена и Мишка. Они покажут свои номера, но их личности, в отличие от постоянных участников, рассекретят сразу после выступления.