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Замдиректора спортшколы задержали после массового отравления детей в бассейне под Пензой

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 11:04
Происшествия
Замдиректора спортшколы задержали после массового отравления детей в бассейне под Пензой
arhcity.ru  /  Пресс-служба администрации Архангельска

Пенза, 25 апреля. Сотрудники Следственного комитета задержали заместителя директора спортивной школы, в которой юные пловцы получили отравление хлором, сообщили в СК.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошел в бассейне «Волна» в городе Нижний Ломов. Там 18 детей получили отравление во время групповых занятий.

Тренер почувствовал запах хлора и решил вызвать медиков. В результате в больницу в областном центре были доставлены семеро детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные дети госпитализированы в другое медучреждение. Расследование дела продолжается, сообщал ФАН.

пенза отравление задержание
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