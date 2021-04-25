Замдиректора спортшколы задержали после массового отравления детей в бассейне под Пензой

Пенза, 25 апреля. Сотрудники Следственного комитета задержали заместителя директора спортивной школы, в которой юные пловцы получили отравление хлором, сообщили в СК.

Ранее СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошел в бассейне «Волна» в городе Нижний Ломов. Там 18 детей получили отравление во время групповых занятий.

Тренер почувствовал запах хлора и решил вызвать медиков. В результате в больницу в областном центре были доставлены семеро детей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Остальные дети госпитализированы в другое медучреждение. Расследование дела продолжается, сообщал ФАН.