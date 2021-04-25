Многодетная семья в Удмуртии борется за свой дом с местным бизнесменом

Ижевск, 25 апреля. Семью из села Каменное собираются выселить из собственного дома. Бизнесмен Александр Куншин, владелец автомастерских и логистической компании, купил их участок на торгах.

Местная жительница, Раиса Четкарева, получила жилплощадь еще в 1993 году за работу в школе. Многодетная семья успешно обосновалась, в доме живут многочисленные родственники женщины. Регистрация и техпаспорт оказались на руках, однако когда объявили приватизацию, пенсионерка попыталась оформить дом в собственность, но получила отказ.

Проблемы начались семь лет назад, когда к семье пришел мужчина и представился новым хозяином земельного участка. Выяснилось, что мужчина купил его на аукционе за 500 тыс. рублей. При этом бизнесмен предложил альтернативу — он был готов продать землю за 2 млн рублей, однако данная сумма оказалась для семьи неподъемной.

Следственный комитет подключился к изучению этого запутанного дела еще до того, как его стали освещать в СМИ, передает источник Федерального агентства новостей. В настоящий момент сотрудники ведомства выясняют, как местные жители могли оказаться на грани выселения. При этом в доме проживает не только семья Четкаревых. В списке, который оказался в распоряжении редакции, числятся 25 человек.