Названы экономические последствия длинных майских выходных

Москва, 25 апреля. Специалист Российской академии наук оценил влияние большого количества нерабочих дней в мае на отечественную экономику.

Член-корреспондент РАН, а также директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв полагает, что российская экономика не испытает существенного отрицательного эффекта от введения дополнительных четырех нерабочих дней. Об этом сообщает «Российская газета».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении выходными днями 4,5,6 и 7 мая текущего года с целью стабилизации эпидемиологической обстановки и сохранения тенденции к сокращению новых случаев заражения COVID-19.

Предполагается, что ВВП страны из-за одного дополнительного выходного теряет примерно 250-300 млрд рублей, однако Широв указывает на ограниченную потерю в 100 млрд рублей в день, так как многие компании уже работают «вне календаря». Максимальный прогнозируемый эффект — 0,3% номинального ВВП, ожидаемого в 2021 году.

«Так что потери будут, но не существенные. И они тем более не могут сравниваться с тем, что мы наблюдали в период локдауна», — комментирует член РАН.

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин недавно поделился своим мнением о том, каким будет курс российской национальной валюты на грядущих майских выходных.