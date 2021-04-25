Microsoft признала проблемы в играх из-за последних обновлений Windows 10

Москва, 25 апреля. Компания Microsoft подтвердила наличие проблем с производительностью в играх после установки последних обновлений для Windows 10.

Пользователи стали замечать проблемы в работе компьютеров после обновления KB5001330. Так, появились сложности с доступом к пользовательским папкам Изображения и Мои документы. Наряду с этим в играх фиксировалось снижение частоты кадров и «фриз» картинки. В некоторых случаях появлялся «синий экран смерти».

Представители Microsoft прокомментировали складывающуюся ситуацию, отметив, что на более низкую производительность в играх после установки обновления пожаловалось лишь небольшое количество людей. Однако разработчики уже занимаются решением этой проблемы. Ту часть обновления, что приводит к нарушениям в работе устройства, пометят как вредоносную на серверах Microsoft и удалят с пользовательских ПК.

Windows 10 тем временем получила новое обновление ОС, которое внесло значительные изменения в панели задач. Теперь доступ к информации о погоде и другим новостям стал намного удобнее.