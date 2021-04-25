NI: провокации в отношении России обернутся для Запада ассиметричным возмездием

Вашингтон, 25 апреля. Американские политические эксперты уверены, что Россия станет мстить Западу за провокации и всевозможные санкции в ее отношении.

Эксперты в публикации издания The National Interest (NI) напомнили, что ранее российский президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предостерег Запад от перехода красных линий в отношениях с Россией, передает «ПолитРоссия».

«Предостерегая Запад переходить красную черту в отношении России, Путин отметил, что реакция РФ на нарушения будет асимметричной, быстрой и жесткой», — пишут журналисты из США.

Аналитики полагают, что слова Путина можно расценивать как сигнал, который свидетельствует о том, что Кремль отказывается от своей прежней тактики, подразумевавшей тщательно выверенную реакцию в ответ на санкции и другие провокации.

В публикации отмечается, что недавно Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, обвинив Москву в «причастности» к инциденту на чешском складе боеприпасов. Россия отвергла обвинения и незамедлительно выслала чешских дипломатов. Авторы NI полагают, что это противостояние стало первой проверкой новой доктрины Кремля об асимметричном возмездии.

Напомним, что в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что организаторы провокаций, угрожающих коренным интересам россиян, пожалеют о содеянном, передает Infox.