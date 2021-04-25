Украинский газовый монополист отчитался о рекордных убытках

Киев, 25 апреля. Убыток компании "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил почти 420,5 млн долларов, или 11,8 млрд гривен, говорится в проекте финального плана с результатами работы за прошлый год.

Монополист газового рынка Украины сконцентрировал в своих руках финансовый поток объемом 300 млрд гривен, что составляет почти четверть госбюджета страны. Как пишет РИА Новости, "Нафтогаз" планировал в 2020 году получить прибыль в размере 11,5 млрд гривен. По мнению автора публикации, этот показатель был утвержден для обоснования повышения зарплат руководству. Он подчеркнул, что компания не рассчитывала на такую прибыль, поскольку план был утвержден в конце 2020 года, а по итогам трех кварталов "Нафтогаз" понес убытки на 17 млрд гривен.

Российский "Газпром", несмотря на то, что контракт с "Нафтогазом" продолжает действовать, постепенно сокращает поставки голубого топлива через Украину. Эксперты считают, что после окончания строительства газопровода "Северный поток — 2" необходимость в украинском транзите отпадет. Для Киева это будет означать миллиардные убытки.