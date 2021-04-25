Неизвестный ранил двух посетителей караоке-бара в Белгороде

Белгород, 25 апреля. Конфликт, закончившийся стрельбой, случился в Белгороде. В результате инцидента пострадали два человека.

Потасовка случилась по неустановленным причинам на улице Щорса. Гость заведения достал оружие и несколько раз выстрелил из него. Личность стрелявшего пока не установлена.

По предварительным данным, одного из пострадавших увезли на скорой в больницу. Вторая самостоятельно обращалась к медикам за помощью. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

В Новокузнецке правоохранители задержали местного жителя, который избил в общественном месте 32-летнюю женщину, сообщал ФАН. Инцидент произошел в одном из городских кафе.