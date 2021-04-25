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Лоза поставил на место Гордона, навязывающего свое мнение по поводу крушения MH17

Общество
Лоза поставил на место Гордона, навязывающего свое мнение по поводу крушения MH17
instagram.com  /  @gordondmytro

Москва, 25 апреля. Популярный украинский телеведущий Дмитрий Гордон известен массой интервью с артистами, учеными, политическими деятелями и другими знаменитостями. Сегодня же он переквалифицировался на роль пропагандиста-русофоба, вещающего на украинском телевидении, сообщает «ПолитПазл».

В качестве «аргументов» он умело пользуется непроверенными фактами и различными политическими клише. Но и от своего привычного рода деятельности журналист не отказался, продолжая принимать гостей в своей уютной студии и беседуя с ними на разные темы.

Одной из самых любимых тем для Дмитрия Гордона стало воссоединение Крыма с Россией, которое он, как и западные партнеры, называет «аннексией». Также не обходит стороной он и гражданскую войну в Донбассе и сбивание малайзийского «боинга» на юго-востоке Украины в 2014 году. Все эти вопросы он обсудил с российским певцом Юрием Лозой, в последнее время популярного из-за своих скандальных высказываний. Украинец почему-то был уверен, что артист примет его точку зрения, но в ответ получил неожиданный отпор.

Юрий Лоза во время интервью обратил внимание на то, что именно украинские диспетчеры вели самолет и намеренно направили его в район боевых действий, где он и был сбит. Гордон, по традиции, попытался использовать свой коронный «аргумент» про российский ЗРК «Бук», но и здесь автор хита «Плот» в корне не согласился, справедливо указав на наличие такого вооружения и у украинцев.

Но журналист не собирался сдаваться и бросил в бой тяжелую артиллерию, подчеркнув, что из космоса были видны номера установки. Но и здесь Гордона ожидал провал, так как Лоза парировал его атаку старым анекдотом.

«Приходит дедушка к врачу и говорит, что ему опять хотелось бы заниматься сексом со своей женой. На вопрос врача о возрасте тот ответил, что ему — 92:

«Но мой сосед, ему 95, он рассказывает…»

«Ну, и вы тоже рассказывайте!» — сказал доктор», — усмехнулся Лоза, указав, что не всему сказанному можно верить.

Ранее Юрий Лоза объяснял, почему не считает творчеством деятельность Сергея Лазарева.

 

россия украина лоза гордон
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