Президент Молдавии выразила благодарность России за помощь в вакцинации населения

Кишинев, 25 апреля. Молдавия благодарит России за поставку партии противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом рассказала глава республики Майя Санду.

Российская сторона предоставила препарат от коронавируса в качестве гуманитарной помощи. Санду поблагодарила Москву, опубликовав соответствующее заявление в социальной сети Facebook.

«Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей», — подчеркнула она.

Как говорится в сообщении Санду, всего в республику поступило 142 000 доз российской вакцины. Она уточнила, что такие меры позволят ускорить процедуру массовой вакцинации в Молдавии.

Госкорпорация «Ростех» планирует зарегистрировать свою однофазную вакцину от коронавирусной инфекции к началу 2022 года. Как сообщалось ранее, об этом заявил глава организации Сергей Чемезов.