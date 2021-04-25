Труп мужчины с пеной у рта обнаружили в одном из домов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 апреля. 38-летняя жительница Всеволожска вызвала наряд полиции, когда нашла тело знакомого в собственном доме.

Труп своего 46-летнего знакомого нашла владелица дома, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По словам женщины, погибший приехал в гости, чтобы выпить с ней и ее мужем.

Когда тело обнаружили, незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть. На теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти, но была пена у рта. Женщина также обратила внимание полицейских, что у погибшего было воспаление легких.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН. Тело обнаружили в подвальном помещении жилого дома на Ленинском шоссе.