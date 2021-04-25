Россиянам рассказали, как подготовить двигатель авто к летнему сезону

Москва, 25 апреля. Российским автовладельцам представили способы восстановления мощности двигателя автомобиля.

Автомобильные эксперты прокомментировали распространенную среди водителей проблему падения отдачи мотора. Снижение мощности силового агрегата может быть связано с несколькими причинами. Об этом пишет «Российская газета».

Одним из наиболее распространенных факторов снижения мощности двигателя является длительный простой автомобиля, так как количество нерастворимых веществ, вроде воды, грязи или ржавчины, в топливе начинает увеличиваться, попадает в топливную систему и нарушает работу бензонасоса, топливных трубок, фильтров и форсунок.

По этой причине автовладельцам необходимо обращать внимание на состояние топливных фильтров. Помимо этого не стоит забывать о свечах зажигания, которые во время простоя также могут постареть раньше положенного срока. Вдобавок, если машина уже не новая, то падение отдачи может относиться к низкому уровню компрессии в цилиндрах мотора. При наличии авто с турбодвигателем неисправности могут касаться работы турбины. Поэтому, если хочется вернуть двигателю былую мощность, важно проверить все вышеуказанные элементы автомобиля и заменить вышедшие из строя.

Недавно журналист Федерального агентства новостей в интервью с экспертом по страхованию Андреем Тростиным выяснил, чем отличаются КАСКО и ОСАГО.