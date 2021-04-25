Лиза Галкина в кюлотах и поясной сумке устроила фотосессию с братом

Москва, 25 апреля. Юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, в котором его сын Гарри устроил фотосессию их шпицу, а дочь Лиза ассистировала на съемках.

Гарри и Лиза Галкины буквально с пеленок растут в творческой атмосфере. Неудивительно, что дети к своим годам уже хорошо владеют иностранными языками, играют на музыкальных инструментах и читают стихи. Знаменитые близнецы даже успели собрать армию поклонников в Instagram. Пользователи не перестают восхищаться артистическими талантами детей Пугачевой и Галкина.

В этот раз Гарри устроил фотосессию шпицу Марусе. Мальчик надел на нее голубой платок, пока питомец спокойно позировал на диване. Лиза помогала брату. Девочку запечатлели в кадре в модных кюлотах из денима с поясной сумкой черного цвета.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отметила 72-летие. По обыкновению, Гарри и Лиза творчески поздравили маму. Близнецы прочитали стихотворения и вручили маме рисунки с аппликациями.