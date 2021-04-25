Мертвого украинца обнаружили на берегу реки Луга в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 апреля. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти гражданина Украины, найденного мертвым в Кингисеппском районе, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратилась уроженка Башкирии, которая и заявила о лежавшем на берегу реки Луга мужчине без признаков жизни. Прибывшие на место стражи порядка и криминалисты не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Теперь тело направят в морг, а материалы дела передадут в следственное управление СК для проверки.

Мертвую женщину нашли около бывшего поста ГИБДД под Оренбургом, сообщало издание РИА56. Выяснилось, что местная жительница пропала несколько дней назад.