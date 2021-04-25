Тегеран обещает ответить на удары Израиля по Ирану и Сирии

Тегеран, 25 апреля. Иран решительно ответит на провокации Израиля в свой адрес и адрес Сирии. Об этом заявил глава генштаба вооруженных сил исламской республики Мохаммад Багери.

По словам командующего иранскими ВС, ни морские диверсии Израиля, ни его удары по территории Тегерана и Сирийской Арабской Республики (САР) не останутся безнаказанными.

«Израиль думает, что может безнаказанно наносить удары по Сирии, причинять ущерб на море в разных регионах», — отметил Багери.

Как подчеркнул глава генштаба, пока неясно, каким конкретно будет ответ израильтянам, однако «сионистский режим не сможет спать спокойно».

Обмен «любезностями»

Накануне нападению у берегов Сирии подвергся танкер с нефтью, который стоял на якоре неподалеку от порта Баниас. Министерство нефти и минеральных ресурсов САР не исключало, что атака могла быть нанесена с БПЛА, принадлежность которого не установлена. Однако многие СМИ, помня о непростых взаимоотношениях Тель-Авива с Ираном и Сирией, заявили о возможной причастности Израиля к удару.

Additional images of the tanker on fire off the coast of Baniyas, #Syria. Initial reports from Syrian state media claims it was caused by a drone attack pic.twitter.com/1oSXvXB697 — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 24, 2021

В результате происшествия погибли как минимум три человека — все они были гражданами Сирии, двое из которых являлись членами экипажа.

Это далеко не первый подобный инцидент у побережья САР. Согласно докладу The Wall Street Journal, опубликованному в прошлом месяце, целями Израиля с 2019 года оказались по меньшей мере 12 судов, большая часть которых перевозила нефть из Ирана в Сирию.

При этом помимо морских атак Израиль активно наносит удары и по сухопутной территории САР. Так, несколько дней назад нападению вновь подверглись окрестности Дамаска. Как заявляли в Минобороны Сирии, ракеты по этой территории были запущены со стороны оккупированных Голанских высот.

«В результате агрессии были ранены четыре солдата и причинен материальный ущерб», — отмечали в ведомстве.

Израиль, в свою очередь, обвиняет Дамаск в эскалации напряженности. В Тель-Авиве утверждают, что нападения на сирийскую территорию носят лишь ответный характер.