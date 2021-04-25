Участники «Чистых игр» собрали больше двух тонн мусора в Саранске

Саранск, 25 апреля. В субботу в число 55 городов-участников экологического квеста «Чистые игры» вошла и столица Мордовии. За час активисты собрали более двух тонн мусора.

«Это игра-субботник, когда команды в составе четырех человек встречаются, регистрируются, собирают мусор и разделяют его. Стекло складывают отдельно, пластик — в другом месте. Также участники находят артефакты, это — не просто мусор, нужно еще рассказать про него историю. За это они получают баллы», — о правилах игры ФАН рассказала Руководитель регионального отделения «ЭКА» Юлия Аршинова.

На этот раз саранские активисты решили привести в порядок парк Ленинского района. Захламленный любителями зимних прогулок лесной массив удалось освободить почти от двух тонн мусора. После плодотворной работы всех игроков ждал пикник, а также подарки от партнеров и, главное, общение с единомышленниками. Даже погода, казалось, была с ними заодно. Ливень начался уже после масштабной уборки.

Федеральное агентство новостей / Юлия Аршинова

«Всего на наше приглашение откликнулось около 60 человек. Среди них были и школьники, и сотрудники банков. К нам присоединились и медики из Республиканской больницы №4. Самая юная участница — 10-летняя девочка. Она пришла с братом. Я считаю, что получилось очень душевно. Всем очень понравился такой формат. Они попросили провести еще другие различные экологические активности, чтобы снова собраться таким же составом», — отметила собеседница.

Ближайший по времени квест для экологов-энтузиастов пройдет в мае. В планах активистов привести в порядок Юго-Западный лесопарк.

Ранее ФАН писал, что Мордовия вошла в тройку лидеров по раздельному сбору электронных отходов. Только в рамках акции «Школа утилизации: электроника» активистами было собрано около 300 тонн электронной техники.