Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 11:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:39
Общество
Зоолог рассказал, какие звери больше всего страдают от лесных пожаров
11:39
Экономика
Страны ОПЕК+ могут увеличить предложение нефти на рынке из-за США
11:35
Происшествия
При крушении самолета в аэропорту США погиб один человек
11:35
Шоу-бизнес
Актриса Елена Проклова создала запас продуктов на месяцы вперед
11:34
Происшествия
Предполагаемым виновником смертельной аварии в Хабаровске стал бизнесмен
11:33
Происшествия
Две женщины погибли во время перестрелки в американском ночном клубе
11:32
Экономика
Перечислены ключевые признаки финансовой пирамиды
11:31
Общество
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями для студентов в России оказались хостес и официант
11:30
Наука
Ученые из США создают новый вид ядерного реактора в грузовом контейнере
11:30
Экономика
Средняя стоимость многоуровневого жилья в Москве составляет 130 млн рублей
11:30
Шоу-бизнес
Михаил Турецкий назвал случаи, в которых «Хор Турецкого» и SOPRANO выступают вместе
11:29
Технологии
Рогозин опроверг слухи о переговорах по доставке космонавтов на МКС на корабле Crew Dragon
11:27
Общество
Принц Филипп уехал от Елизаветы II за несколько лет до своей смерти
11:26
Украина
NI: Украину ждут неприятные последствия из-за попытки конкурировать с ВКС РФ
11:22
Армия
В Soha рассказали, как Россия, Китай и США будут защищать свои интересы в Арктике
11:21
Общество
В Москве выпало рекордное количество осадков с начала апреля
11:20
Политика
Японцы боятся попасть в список «недружественных стран» по отношению к России
11:17
Общество
Первого замминистра соцзащиты Мордовии подозревают в экономическом преступлении
11:14
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 25 апреля, праздники, факты, люди
11:13
Политика
Посол Украины в ФРГ посоветовал Киеву отбросить иллюзии по политике Берлина
Все новости

Труп молодого бомжа нашли в подвале жилого дома в Выборге

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 10:20
Происшествия
Труп молодого бомжа нашли в подвале жилого дома в Выборге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины, чье тело обнаружили в подвальном помещении жилого дома на Ленинском шоссе.

Погибший — мужчина без определенного места жительства, на вид ему 25–30 лет. При осмотре трупа видимых признаков насильственной смерти найдено не было, кроме незначительной гематомы под правым глазом, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Тело направили в морг для установления причин смерти.

Пожилого мужчину нашли мертвым в огороде частного дома в Тюменской области, сообщало агентство URA.RU. Следствие установило, что труп спрятал хозяин дома, который во время ссоры схватил нож и ударил своего гостя в сердце.

выборг труп полиция
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 389810 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 189322 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 162642 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 130013 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 96514 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Происшествия / Труп молодого бомжа нашли в подвале жилого дома в Выборге
Рейтинг@Mail.ru