Труп молодого бомжа нашли в подвале жилого дома в Выборге

Санкт-Петербург, 25 апреля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины, чье тело обнаружили в подвальном помещении жилого дома на Ленинском шоссе.

Погибший — мужчина без определенного места жительства, на вид ему 25–30 лет. При осмотре трупа видимых признаков насильственной смерти найдено не было, кроме незначительной гематомы под правым глазом, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Тело направили в морг для установления причин смерти.

Пожилого мужчину нашли мертвым в огороде частного дома в Тюменской области, сообщало агентство URA.RU. Следствие установило, что труп спрятал хозяин дома, который во время ссоры схватил нож и ударил своего гостя в сердце.