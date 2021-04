Армия Ирака выступила против присутствия военных США на территории республики

Багдад, 25 апреля. Иракская армия заявила об отсутствии необходимости в наличии иностранных войск на территории страны. Пресс-секретарь вооруженных сил республики, бригадный генерал Яхья Расул сообщил, что решение о выводе американского контингента будет приниматься техническими комитетами Багдада и Вашингтона.

В настоящий момент на территории республики пребывают около трех тысяч иностранных военнослужащих, из которых 2,5 тысячи — американцы. Багдад призывает к их выводу на основании соответствующего парламентского решения от 5 января 2020 года.

#Iraq prime minister Adel Abd Al Mahdi has gotten to the parlament fro historical metting to decide of USA troops must leave iraq #Baghdad #Iraq pic.twitter.com/WYr0qOmLZz

При этом 23 апреля в Центральном командовании объединенных сил (CENTCOM) заявили, что полный отвод войск США из Ирака не планируется в ближайшем будущем.

Это заявление вызвало критику со стороны проиранских группировок, таких как «Лига праведников». Ее лидер Каис Хазали выразил уверенность, что афганская модель — единственный способ вывести американские войска из Ирака.

В последние месяцы пребывания иностранного контингента в республике участились обстрелы военных баз США.

Последний подобный случай датируется 22 апреля, когда три ракеты упали вблизи военного лагеря «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада. О жертвах и разрушениях не сообщалось, при этом никто не взял на себя ответственность за удар.

#BREAKING | Multiple rockets targeting the Victoria base, where the US forces are located. Unconfirmed video shared by a Local netizen showing supposedly incoming rockets at Camp Victory, Baghdad #Iraq #USA pic.twitter.com/piy3prXXR9

За неделю до этого, 14 апреля, нападению подверглась турецкая база «Башика» севернее курдского Эрбиля. В результате попадания одной ракеты на территорию объекта был убит военнослужащий. Еще два снаряда упали в близлежащем населенном пункте, ранив одного подростка.

В начале марта под обстрел попала база США Айн эль-Асад на западе иракской провинции Анбар. Прямого ущерба не последовало, однако один из гражданских подрядчиков скончался от сердечного приступа. Пентагон не выдвинул конкретных обвинений, однако отметил, что подобный «почерк» характерен для проиранских формирований.

#BREAKING #IRAQ: More than 12 missiles targeted the Ain Al-Asad base, which includes the coalition forces and the rockets were launched from the city of Al-Baghdadi, specifically from an agricultural area called Al-Bayader near the international road pic.twitter.com/mISalfCD1L