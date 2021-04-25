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Армия Ирака выступила против присутствия военных США на территории республики

Весь мир
Армия Ирака выступила против присутствия военных США на территории республики
Global Look Press  /  Capt. Robyn Haake/Planetpix

Багдад, 25 апреля. Иракская армия заявила об отсутствии необходимости в наличии иностранных войск на территории страны. Пресс-секретарь вооруженных сил республики, бригадный генерал Яхья Расул сообщил, что решение о выводе американского контингента будет приниматься техническими комитетами Багдада и Вашингтона.

«Ирак не нуждается ни в одном американском или иностранном солдате для поддержки иракских войск, и вообще не нуждается ни в каких бойцах на своей земле, кроме иракских. Ирак подготовил силы, способные защитить страну и народ», — добавил он.

В настоящий момент на территории республики пребывают около трех тысяч иностранных военнослужащих, из которых 2,5 тысячи — американцы. Багдад призывает к их выводу на основании соответствующего парламентского решения от 5 января 2020 года.

При этом 23 апреля в Центральном командовании объединенных сил (CENTCOM) заявили, что полный отвод войск США из Ирака не планируется в ближайшем будущем.

Это заявление вызвало критику со стороны проиранских группировок, таких как «Лига праведников». Ее лидер Каис Хазали выразил уверенность, что афганская модель — единственный способ вывести американские войска из Ирака.

Положение контингента НАТО

В последние месяцы пребывания иностранного контингента в республике участились обстрелы военных баз США.

Последний подобный случай датируется 22 апреля, когда три ракеты упали вблизи военного лагеря «Виктория» рядом с международным аэропортом Багдада. О жертвах и разрушениях не сообщалось, при этом никто не взял на себя ответственность за удар.

За неделю до этого, 14 апреля, нападению подверглась турецкая база «Башика» севернее курдского Эрбиля. В результате попадания одной ракеты на территорию объекта был убит военнослужащий. Еще два снаряда упали в близлежащем населенном пункте, ранив одного подростка.

В начале марта под обстрел попала база США Айн эль-Асад на западе иракской провинции Анбар. Прямого ущерба не последовало, однако один из гражданских подрядчиков скончался от сердечного приступа. Пентагон не выдвинул конкретных обвинений, однако отметил, что подобный «почерк» характерен для проиранских формирований.

Ряд аналогичных атак имел место и в феврале. Так, 22 февраля ракеты упали вблизи американского посольства в Багдаде, а 15 февраля была обстреляна авиабаза в Эрбиле. В результате погиб один гражданский, и еще девять человек, включая американского военного, получили ранения. Ответственность за эту атаку взяла на себя группировка «Сарайят Аулия ад-Дам», однако Вашингтон поспешил обвинить в нападении Иран.

«Что касается нападения в Эрбиле, то мы до сих пор определяем, кто конкретно это сделал, но мы ранее уже говорили, что мы будем привлекать Иран к ответственности за действия связанных с ним организаций, которые осуществляют нападения на американцев», — говорилось в официальном сообщении.

В свою очередь, Тегеран категорически отверг обвинения и призвал к поимке виновных.

сша ирак
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