Военнослужащие Северного флота вернулись с крупных учений в Арктике

Мурманск, 25 апреля. Войска Северного флота РФ закончили учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике и вернулись в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщили в пресс-службе СФ России.

В арктических маневрах были задействованы боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота. Учения проходили под руководством главнокомандующего ВМФ России на Северном флоте.

Военнослужащие отработали все поставленные задачи и возвратились в пункты своей постоянной дислокации, сообщают представители СФ РФ. В маневрах приняли участие 20 кораблей и судов Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота.

Ранее сообщалось, что подразделения радиоэлектронной борьбы Северного флота провели учения в Арктике.