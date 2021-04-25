Россиянам объяснили, что делать с освященными ветвями вербы

Москва, 25 апреля. Освященные в храме ветви верб, как правило, хранят в красном углу, рядом с иконами в течение всего года.

Но если этого не делать, то вербу можно выбросить или сжечь. Об этом рассказал клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский. Освящение верб — это великорусская традиция, напомнил клирик.

«Когда Господь въезжал в Иерусалим, люди постилали под ноги ему ветки пальм, размахивали ими — приветствовали как царя. Но у нас пальмы не водятся, поэтому — вербы»», — объяснил Первозванский в беседе с РИА Новости.

По его словам, не существует особых предписаний, что нужно делать с освященными ветвями верб. Лучше относиться к ним с благоговением. Как правило, освященной вербой весь год остается украшен красный угол в доме.

Вербное воскресенье — это следующий день после Лазаревой субботы, когда Иисус воскресил своего друга — праведного Лазаря. После этого Спаситель вместе с апостолами продолжил путь в Иерусалим.